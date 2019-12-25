Петербуржцы нашли самую маленькую птицу России и Европы

Ей надо есть каждые 15 минут, чтобы не потерять в весе.

Во вторник, 29 сентября, жители Петербурга нашли необычную птицу. Пернатую повстречали в районе больницы РЖД. Подробно о ней рассказал автор YouTube-канала "Каждой твари по паре", биолог Павел Глазков.

Эксперт заявил, что петербуржцам посчастливилось повстречать желтоголового королька. Эта птица достигает в длину всего 9 сантиметров и весит около 5-7 граммов. Она является самой маленькой в России и Европе. В мире меньше нее только колибри.

Желтоголовый королек ведет как оседлый, так и кочевой образ жизни. Например, если зима слишком снежная и холодная, эта птица может перебраться в более теплые края.

"Еще у него есть интересная особенность. Ему надо есть каждые 15 минут. Иначе сильно потеряет в весе. Если не будет есть час, может даже погибнуть", - рассказал Павел Глазков.

Желтоголовые корольки обитают не только в Петербурге и Ленобласти, но и в Карелии и Кольском полуострове. Этот вид образует крепкие пары, гнездится в еловых лесах и может произвести потомство дважды за сезон. Живут желтоголовые корольки примерно два года. Науке известен один из долгожителей, его возраст насчитывает семь лет.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург