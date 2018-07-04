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Биолог рассказал о нашествии слизней в Петербурге
Сегодня, 18:57
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smirenny

Биолог рассказал о нашествии слизней в Петербурге

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Раньше этот вид водился только в Европе.

Биолог Павел Глазков рассказал на своей странице в соцсети о рыжих слизнях вида Arion vulgaris, которые заполонили регион. 

Отмечается, что раньше эти слизни были замечены в Европе, однако добрались и до России. Эксперт отметил, что у слизней нет естественных врагов, кроме того они гермафродиты – имеют и женскими, и мужскими половые органы. Рыжие слизни едят все: от гниющей бумаги до фекалий и червей. У них также распространен каннибализм.

Скорее всего рост численности связан с аномально теплой зимой.  Продолжительность жизни слизней составляет несколько лет. Но не стоит беспокоиться: для человека они не несут опасности, только для растений.  

Самый простой вид борьбы – регулярный сбор и уничтожение. Удивительно, слизней привлекает запах пива! Для эффективного сбора брюхоногих рекомендуется на уровень земли зарыть 3-х литровую банку и налить в нее пол литра пива. Экспериментально установлено, что слизни охотнее сползаются на запах темного пива. На пиве экономить не стоит: животные предпочитают качественный пенный продукт

отметил биолог.

Корреспонденту Piter.TV тоже удалось увидеть слизня в Выборгском районе Ленобласти.

Недели две назад их видела на земле, удивилась, что такого размера

поделился журналист. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти у автозаправки лось бросился под колёса автомобиля.

Фото: Википедия

Теги: слизни
Категории: Лента новостей,

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