Биолог рассказал о нашествии слизней в Петербурге

Раньше этот вид водился только в Европе.

Биолог Павел Глазков рассказал на своей странице в соцсети о рыжих слизнях вида Arion vulgaris, которые заполонили регион.

Отмечается, что раньше эти слизни были замечены в Европе, однако добрались и до России. Эксперт отметил, что у слизней нет естественных врагов, кроме того они гермафродиты – имеют и женскими, и мужскими половые органы. Рыжие слизни едят все: от гниющей бумаги до фекалий и червей. У них также распространен каннибализм.

Скорее всего рост численности связан с аномально теплой зимой. Продолжительность жизни слизней составляет несколько лет. Но не стоит беспокоиться: для человека они не несут опасности, только для растений.

Самый простой вид борьбы – регулярный сбор и уничтожение. Удивительно, слизней привлекает запах пива! Для эффективного сбора брюхоногих рекомендуется на уровень земли зарыть 3-х литровую банку и налить в нее пол литра пива. Экспериментально установлено, что слизни охотнее сползаются на запах темного пива. На пиве экономить не стоит: животные предпочитают качественный пенный продукт отметил биолог.

Корреспонденту Piter.TV тоже удалось увидеть слизня в Выборгском районе Ленобласти.

Недели две назад их видела на земле, удивилась, что такого размера поделился журналист.

Ранее мы писали, что в Ленобласти у автозаправки лось бросился под колёса автомобиля.

Фото: Википедия