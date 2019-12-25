Испанские слизни замечены в Ленобласти

Наиболее благоприятными условиями для распространения и размножения испанских слизней служат заросли сорняков и неубранные травяные покровы.

Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора проинформировала, что испанский рыжий слизень постепенно вытесняет привычный местный сетчатый слизень. Новый обитатель стремительно распространяется, размножаясь и повреждая растительность, при этом достигает значительных размеров – длина тела может составлять от 10 до 12 см.

Специалисты предупреждают, что контактировать с такими моллюсками нежелательно, так как они способны передавать паразитарные заболевания и инфекционные патологии. Испанские слизни отличаются своей всеядностью, однако угрозы здоровью человека сами по себе не несут. Их численность снижается в жаркую погоду, тогда как повышенная влажность и осадки способствуют увеличению количества особей.

Наиболее благоприятными условиями для распространения и размножения испанских слизней служат заросли сорняков и неубранные травяные покровы. Поддерживая чистоту участка, можно сократить популяцию вредителей. Если же случилось соприкосновение с ними, обязательно следует промыть руки теплой водой с мылом.

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Фото: ВКонтакте / Пожалуйся Тихвин