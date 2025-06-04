В Приозерском районе в видеоловушку попала лосиха с лосенком

Две недели назад Павел Глазков встретил её ещё беременной.

Автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал о его сбывшемся прогнозе относительно родов молодой лосихи в Приозерском районе Ленобласти. Об этом биолог рассказал в своем Telegram-канале.

Две недели Павел Глазков снял на видео беременную лосиху, у которой в животе уже активно двигался лосёнок.

На вид будущей маме 2 года, и с большой вероятностью она ждала одного лосёнка. Двойня появляется обычно у самок старше 4-х лет. Судя по округлости и отвислости живота, я предположил, что родит она уже через несколько дней. Прогнозы сбылись. Павел Глазков

На днях в видеоловушку попала та самая лосиха, но уже не одна. За ней уверенно следовал лосёнок, её первенец. Как отметил Глазков, судя по его уверенной походке, малышу больше недели. Из соображений безопасности мама вывела его погулять ночью. Однако лосёнок с мамой попался в видеоловушку уже и утром 4 июня.

Фото и идео: Telegram/ Каждой твари по паре