На юге Петербурга заметили испанских слизней

Испанские слизни отличаются своими размерами и могут достигать 10-12 см в длину.

В Красносельском районе Петербурга были обнаружены испанские слизни. Эти моллюски активно размножаются и едят многие растения, вытесняя местного сетчатого слизня, сообщает Северо-Западное Управление Росприроднадзора.

Испанские слизни отличаются своими размерами и могут достигать 10-12 см в длину. У них оранжевый окрас и рога: их также называют португальскими, испанскими или лузитанскими слизнями. Не рекомендуется трогать их руками, так как они могут переносить личинки паразитов и инфекции. Если вы все же прикоснулись к моллюску, следует тщательно вымыть руки после контакта.

Лучшим местом для размножения испанских слизней являются сорняки и некошеная трава. Поэтому можно сократить их количество, поддерживая чистоту территорий вокруг домов.

Ранее мы сообщили о том, что на одной из автостоянок Петербурга заметили любопытного лисенка.

Фото и видео: ВКонтакте / Красносельский район