На одной из автостоянок Петербурга заметили любопытного лисенка

Лесной гость мог отбиться от матери, так как рядом находится лесной массив.

Любопытсво привело лисенка на одну из парковок Санкт-Петербурга. Кадрами необычной встречи в субботу, 8 июня, поделился биолог и автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

По словам специалиста, шустрому молодому зверьку около полутора месяца, так как обычно лисята рождаются в конце апреля. Вероятно, мама-лисица ночью привела подрастающее поколение в город, чтобы поискать себе и детям пропитание. И озорной лисенок, забежал на автостоянку через калитку.

Лисята очень любопытны, активны и непоседливы. Они часто убегают от своих родителей, чем, порой, доставляют им немало проблем. Примерно в полукилометре от этого места находится большой лесной массив. Он оказался в западне на автостоянке. А утром город проснулся: появились люди, машины. Наш герой решил, что здесь довольно безопасно: можно спрятаться под автомобилями, которых на автостоянке всегда немало. биолог и автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков

Павел Глазков предположил, что уже с наступлением ночи лисенок вернется в лес. Но если нет, то придется вызывать специалистов, чтобы вернуть "шустрика" домой.

Отметим, что если вы обнаружили диких животных в городе, то можно позвонить в мобильную экологическую службу по номеру 417-59-36.

Ранее Piter.TV сообщал, что тюлененку из Вистино после реабилитации устроили "выпускной".

Фото: ВКонтакте / "Каждой твари по паре / Павел Глазков"