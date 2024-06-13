Биолог Глазков назвал методы борьбы с рыжими слизнями в Петербурге

Слизней становится всё больше, а спасает только пиво.

В Санкт-Петербурге зафиксировано массовое появление рыжих слизней. Только в Удельном парке на минувших выходных насчитали более 50 особей. О ситуации рассказал биолог и автор телеграм-канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков в интервью "Фонтанке".

По словам специалиста, эти моллюски не опасны для человека, но могут вызывать дискомфорт. Слизь тяжело смывается с кожи и плохо отстирывается с одежды. При этом слизни поедают всё подряд: растительные остатки, падаль, фекалии, бумагу и даже мелких животных. Они являются гермафродитами и способны откладывать сотни яиц за сезон, что делает их крайне плодовитыми.

Глазков отметил, что естественных врагов у слизней немного. В фермерских хозяйствах против них используют уток индийских бегунов. Для жителей Петербурга он посоветовал более доступный способ — регулярный сбор слизней с помощью пива. Моллюсков привлекает запах напитка: достаточно разлить его вечером на участке, утром слизней можно собрать и уничтожить с помощью соли.

В Северо-Западном Управлении Росприроднадзора уточнили, что активность слизней зависит от погоды: в жаркие дни их становится меньше, а влажность и дожди способствуют их распространению.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти пересчитают воробьев.

Фото: freepik (wirestock)