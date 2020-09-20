В Ленобласти у автозаправки лось бросился под колёса автомобиля 

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что в Гатчинском районе взрослый лось бросился под колёса автомобиля. Видео с места событий появилось в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что лось неожиданно выбежал на дорогу. Водителю удалось объехать животное.
Повезло, что лось изменил траекторию, иначе там бы и встретились. Надо было просто остановиться
пользователи соцсетей.
К счастью, никто не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного столкновения ВАЗа с мусоровозом.
Видео:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все