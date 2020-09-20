В Ленобласти у автозаправки лось бросился под колёса автомобиля 

К счастью, никто не пострадал.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что в Гатчинском районе взрослый лось бросился под колёса автомобиля. Видео с места событий появилось в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что лось неожиданно выбежал на дорогу. Водителю удалось объехать животное.

Повезло, что лось изменил траекторию, иначе там бы и встретились. Надо было просто остановиться пользователи соцсетей.

К счастью, никто не пострадал.

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