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В Ленобласти у автозаправки лось бросился под колёса автомобиля 

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К счастью, никто не пострадал.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что в Гатчинском районе взрослый лось бросился под колёса автомобиля. Видео с места событий появилось в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что лось неожиданно выбежал на дорогу. Водителю удалось объехать животное. 

Повезло, что лось изменил траекторию, иначе там бы и встретились. Надо было просто остановиться

пользователи соцсетей. 

К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного столкновения ВАЗа с мусоровозом.

Видео:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: гатчина, лось выбежал на дорогу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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