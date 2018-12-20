Петербуржцы помогут в борьбе с рекламой интима на улицах города

Они смогут фотографировать объявления и посылать их в комитет по печати.

В Парламенте Петербурга предложили привлекать горожан к борьбе с сомнительными рекламными объявлениями на улице. Об этом сообщает пресс-служба депутата ЗакСа Петербурга Алексея Цивилева.

Депутат предлагает петербуржцам фотографировать объявления на асфальте, столбах, электрощитах и отправлять их Комитету по печати и взаимодействию со СМИ. После этого сотрудники Комитета будут включать номера в базу автодозвона по итогам проверки.

Для эффективной борьбы с заполонившей Петербург рекламой тех же интим-услуг нужны простые средства. Люди сами видят эти объявления на улицах. У нас много неравнодушных граждан, которые не ленятся сами звонить по десяткам телефонов, выяснять адреса притонов и передавать данные в полицию. Алексей Цивилев

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Фото: Piter.TV