Петербуржцы на Народного Ополчения мерзли двое суток

Вечером 11 февраля отопление должно было вернуться в квартиры.

Петербуржцы мерзли в квартирах вдвое суток. Об этом журналистам "Фонтанки.ру" сообщили местные жители днем 11 фкевраля. Речь идет о помещениях, расположенных на проспекте Народного Ополчения, 111.

Без тепла и воды мы пошли на вторые сутки. Днем дали на пару часов — обогрели, обобрали прокомментировала жительница дома

В районе специалисты занимаются устранением дефектов на инженерных сетях. Не успела бригада ликвидировать одну проблему, как на конструкции появился еще один прорыв. В компании "Теплосеть" рассказали, что работы ведутся с вечера 10 февраля на пересечении Народного Ополчения и улицы Подводника Кузьмина. В зоне коммунальной аварии находятся семь зданий. К вечеру 11 февраля сотрудники завершили сварочные мероприятия. Они готовы были начать заполнять трубопровод водой, но выявили еще один дефект в подвальном помещении. На предприятии добавили, что уже вечером 11 февраля отопление должно было начать поступать в квартиры.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге введут больше выделенных полос для общественного транспорта.

Фото: Piter.tv

