Горожанам предлагают на выбор три цвета трамвая: глубокий зелёный, ярко-алый и насыщенный вишнёвый.

Петербуржцы могут выбрать цвет трамваев, которые начнут курсировать в следующем году в историческом центре города. Проголосовать можно в группе правительства Петербурга в социальной сети "ВКонтакте".

Сотрудники "Уралтрансмаша" уже разрабатывают специальную низкопольную модель, которая учитывает особенности центра города. Горожанам предлагают на выбор три цвета трамвая: глубокий зелёный, ярко-алый и насыщенный вишнёвый.

Сейчас в голосовании лидируют варианты ярко-алого и насыщенно-вишневого оформления, они получили 35,23 и 35,13 процента голосов. Всего в голосовании приняли участие 2 770 человек.

Ранее мы писали, что на юго-востоке Петербурга во время следования по маршруту загорелся трамвай. Данный инцидент наглядно показывает текущее плачевное состояние большей части общественного транспорта в Северной столице. Что стало причиной пожара — не уточняется.

Фото: Вконтакте / Правительство Санкт-Петербурга