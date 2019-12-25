На юго-востоке Петербурга во время следования по маршруту загорелся трамвай

Данный инцидент наглядно показывает текущее плачевное состояние большей части общественного транспорта в Северной столице. Что стало причиной пожара — не уточняется.

Утром 5 июля на юго-востоке Петербурга загорелся трамвай, следовавший по маршруту № 27, сообщает "Фонтанка". Инцидент произошел вблизи дома № 35 по улице Дыбенко в Невском районе города. В пресс-службе ГУП "Горэлектротранс" отметили, что никто из находившихся в салоне пассажиров не пострадал, так как водитель, заметив задымление, высадил всех людей и использовал огнетушитель.

По данным источника, водителю удалось на месте локализовать возгорание. Затем трамвай своим ходом доехал до конечной станции, куда прибыли выехавшие по вызову две пожарные бригады. Известно, что соответствующий звонок в дежурную часть МЧС поступил в 10:33. Данный инцидент наглядно показывает текущее плачевное состояние большей части общественного транспорта в Северной столице. Что стало причиной пожара — не уточняется.

В последние несколько месяцев неоднократно петербургские трамваи сходили с рельсового пути. Один из таких инцидентов произошел 15 июня на маршруте № 36 в районе Петергофского шоссе. Причиной стало ДТП при участии пассажирского автобуса. По счастливому стечению обстоятельств никто из горожан не пострадал. В целом большая часть наземного колейного общественного транспорта устарела и требует замены. Но новые машины закупаются нечасто и небольшими партиями, что не позволяет решить проблему. В Смольном же больше внимания уделяют реализации транспортной реформы, в рамках которой происходит замещение новыми социальными автобусами отмененных коммерческих маршруток. Тем не менее, даже только недавно приобретенные машины не лишены недостатков.

Несмотря на продолжающийся в Петербурге поэтапный переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), качество услуг, предоставляемых перевозчиками города на Неве, не улучшилось, как и уровень безопасности подвижного состава. Напомним, в администрации губернатора региона Александра Беглова заявляли, что новая реформа упростит процесс перемещения по мегаполису, повысит комфорт и безопасность поездок. Однако за более чем три месяца с момента запуска инициативы данные утверждения не подтвердились на практике. В частности, только в минувшем месяце сгорели два пассажирских автобуса МАЗ.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, координирующий и контролирующий деятельность городского Комитета по транспорту, ранее признал, что приобретенные Смольным автобусы производства ОАО "Минский автомобильный завод" не соответствуют требованиям безопасности пассажироперевозок.

Фото: Piter.tv