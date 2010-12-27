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Петербуржцы могут следить онлайн за тем, как убирают город
Сегодня, 15:57
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EvaRaskol

Петербуржцы могут следить онлайн за тем, как убирают город

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Спецтехника выехала на улицы Северной столицы после обильного снегопада.

Комитет по благоустройству Петербурга представил интерактивную карту, благодаря которой можно онлайн наблюдать за тем, как в городе убирают улицы после снегопада.

Сегодня, 1 декабря, в Северной столице начала работать спецтехника, так как в городе прошел обильный снегопад. В каждом районе Петербурга чистят дороги. Проследить можно на сайте https://ut.kb.gov.spb.ru/

Отметим также, что Гидрометцентр обещает мокрый снег и в понедельник, 2 декабря.

Ранее на Piter.TV: первый день зимы порадовал петербуржцев снегопадом.

Фото: Pixabay 

 

Теги: снег, уборка города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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