Петербуржцы могут следить онлайн за тем, как убирают город

Спецтехника выехала на улицы Северной столицы после обильного снегопада.

Комитет по благоустройству Петербурга представил интерактивную карту, благодаря которой можно онлайн наблюдать за тем, как в городе убирают улицы после снегопада.

Сегодня, 1 декабря, в Северной столице начала работать спецтехника, так как в городе прошел обильный снегопад. В каждом районе Петербурга чистят дороги. Проследить можно на сайте https://ut.kb.gov.spb.ru/

Отметим также, что Гидрометцентр обещает мокрый снег и в понедельник, 2 декабря.

Ранее на Piter.TV: первый день зимы порадовал петербуржцев снегопадом.

Фото: Pixabay