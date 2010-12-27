Петербуржцы могут поддержать своих докторов во всероссийском конкурсе

С 1 по 30 ноября россияне будут голосовать за лучших детских медиков.

Петербуржцам предложили поучаствовать в выборе "самого любимого" врача в городе. С первого по 30 ноября желающие могут оставить свой голос за выбранного медика на сайте НашЛюбимыйВрач.рф. Конкурс проводится уже в восьмой раз. В Северной столице впервые выбрали лучшего детского врача в 2012 году.

Организаторы мероприятия объяснили, что у местных жителей есть четыре способа, которыми они могут отметить понравившегося специалиста. Первый - это написать признание с благодарностью. Второй - оставить положительный отзыв о работе медика. Третий - рассказать историю о приеме или нарисовать рисунок. Последнее предложение наиболее актуально для детей. Творцы смогут и сами поучаствовать в конкурсе работ.

В результате организаторы выберут 20 победителей в двух номинациях: врач-педиатр и детских врач-специалист. Десять малышей, выигравших в конкурсе рисунков получат грамоты и подарки от спонсоров.Мероприятие поддерживает РОО "Врачи Санкт-Петербурга" и правительство города.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 54 регионах.

Фото: Piter.tv

