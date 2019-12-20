Петербуржцы смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги из дома

Комиссия при онлайн-оплатах взиматься не будет.

Петербуржцы могут оплатить квитанции ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" прямо из дома, воспользовавшись сайтом или личным кабинетом организации. Об этом напоминает городской Жилищный комитет.

Комиссия при онлайн-оплатах взиматься не будет. Также петербуржцы могут помочь пожилым людям оплатить квитанции онлайн или даже научить их пользоваться сервисом. Отмечается, что на сайте ВЦКП можно вписать показания счетчиков, посмотреть архив начислений и платежей, а также показания индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Традиционно квитанции можно оплатить и банках, на Почте России, в банкоматах и терминалах, филиалах Петроэлектросбыта, однако в период пандемии от походов в многолюдные пространства с очередями стоит воздержаться.

Ранее мы писали, что петербуржцам порекомендовали покупать транспондеры удаленно.

Фото: Piter.TV