Петербуржцам порекомендовали покупать транспондеры удаленно

Для того, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции на ЗСД посоветовали водителям Петербурга отказаться от визитов в Центр продаж, расположенный на Планерной улице. Об этом сообщила пресс-служба ЗСД.
Получить информацию о текущем балансе, пополнить счет можно на сайте ЗСД, в мобильном приложении и через call-центр по телефону 380-00-30. Также купить транспондер можно на любом пункте оплаты, а активировать его дома.
Однако если все же очень нужно посетить Центр продаж, то там есть дезинфицирующие и антисептические средства. Также во всех помещениях проводится дезинфекция.
На ЗСД появится больше аппаратов приема платежей из-за коронавируса.
Фото: Piter.TV
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