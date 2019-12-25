Петербуржцам порекомендовали покупать транспондеры удаленно

Также многие функции, например, пополнения счета доступны онлайн.

Для того, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции на ЗСД посоветовали водителям Петербурга отказаться от визитов в Центр продаж, расположенный на Планерной улице. Об этом сообщила пресс-служба ЗСД.

Получить информацию о текущем балансе, пополнить счет можно на сайте ЗСД, в мобильном приложении и через call-центр по телефону 380-00-30. Также купить транспондер можно на любом пункте оплаты, а активировать его дома.

Однако если все же очень нужно посетить Центр продаж, то там есть дезинфицирующие и антисептические средства. Также во всех помещениях проводится дезинфекция.

На ЗСД появится больше аппаратов приема платежей из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV