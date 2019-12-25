На ЗСД появится больше аппаратов приема платежей из-за коронавируса

Наличными в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации лучше не пользоваться.

На Западном скоростном диаметре установят больше аппаратов приема платежей, чтобы автомобилисты как можно реже пользовались наличными в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила 17 марта пресс-служба "Магистрали Северной столицы" ("МСС").

Как отмечают в "МСС", накануне Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности использования купюр и монет, переходящих из рук в руки. В нынешней обстановке лучше пользоваться бесконтактными платежами. На ЗСД будет больше точек, где получится расплатиться за проезд банковскими картами, смартфонами и прочими устройствами с поддержкой NFC. Процесс оплаты может обойтись без участия кассира-оператора.

Все полосы ЗСД, принимающие оплату наличными и картами, оборудованы терминалами для бесконтактного платежа. В "МСС" рекомендуют водителям, еще не купившим транспондеры, по максимуму отказаться от наличных расчетов.

Ранее мы рассказывали, как петербуржцы выстроились в огромную очередь за бесплатными транспондерами ЗСД.

Фото: Piter.TV