Граждане могут оформить пропуска, направив заявление в Пограничное управление.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что петербуржцы могут дистанционно оформить пропуск в погранзону. Об этом сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Отмечается, что горожане могут оформить соответствующий пропуск, направив заявление в Пограничное управление по электронному адресу pu.spb.lenobl@fsb.ru. Также петербуржцы могут отправить письмо по адресу 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 62, Пограничное управление по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, соответствующей услугой возможно воспользоваться через портал Госуслуг.

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