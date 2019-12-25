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Петербуржцы могут дистанционно оформить пропуск в погранзону
Сегодня, 11:58
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы могут дистанционно оформить пропуск в погранзону

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Граждане могут оформить пропуска, направив заявление в Пограничное управление.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что петербуржцы могут дистанционно оформить пропуск в погранзону.  Об этом сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Отмечается, что горожане могут оформить соответствующий пропуск, направив заявление в Пограничное управление по электронному адресу pu.spb.lenobl@fsb.ru. Также петербуржцы могут отправить письмо по адресу 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 62, Пограничное управление по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, соответствующей услугой возможно воспользоваться через портал Госуслуг. 

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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