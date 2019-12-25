Петербуржцы массово раскупают кокошники после выступления Путина

В Петербурге всплеск спроса на кокошники после упоминания на "Валдае".

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области резко выросли продажи кокошников после речи президента России Владимира Путина на заседании международного клуба "Валдай". Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Регион занял второе место по объему продаж народных головных уборов, обеспечив 19% от общероссийского показателя. Первое место удерживает Москва с долей 28%.

По данным маркетплейсов Wildberries и Russ, за девять месяцев 2025 года продажи кокошников увеличились на 110% по сумме и на 84% по количеству реализованных изделий по сравнению с прошлым годом. В день выступления главы государства интерес к товару вырос в 3,2 раза, отметили в Ozon.

Средняя цена массовых моделей составляет от 700 до 3 тыс. руб., тогда как премиальные экземпляры с ручной вышивкой и кристаллами оцениваются в 40 тыс. руб.

Фото: freepik