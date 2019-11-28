Петербуржцы массово переходят на электронный вид регистрации прав

За девять месяц в Росреестр петербуржцы стали обращаться все чаще, сообщили в Смольном.
По сравнению с показателями 2019 года количество заявлений выросло на 84%. Так, Петербург лидирует среди других городов России по заявкам в Росреестр. С начала текущего года в региональное отделение поступило 164 727 заявлений на регистрацию прав в электронном виде. В прошлом году число заявок составило 89 650.
Заместитель руководителя управления ведомства по городу Сергей Никитин отмечает, что рост показателей связан с "карантинными" условиями работы. Кроме того, льготная ипотека способствовала оформлению 11 975 сделок.
Ранее мы писали, что информсистемы Петербурге получат 3,5 млрд рублей в 2021 году.
Фото: pixabay
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