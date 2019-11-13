Информсистемы Петербурге получат 3,5 млрд рублей в 2021 году

Около 1,7 миллиарда направят на развитие электронных сервисов.

В будущем году Смольный выделит 3,5 миллиарда рублей на эксплуатацию и развитие государственных информационных систем в рамках стратегического направления "Открытый город".

Так, могут появиться сервисы для ведения медицинских справок, дневников здоровья и самоконтроля показателей пациента, карты новорожденного ребенка, персонального учета вакцинаций. Специалисты планируют расширить сеть многофункциональных центров "Мои документы". Кроме того, в 2021 году откроют три МФЦ.

Ранее мы писали, что в 2021 году Петербург выделит 2,3 млрд рублей на благоустройство.

Фото:sudak.rk.gov.ru