На ЗСД самым популярным средством оплаты продолжают оставаться транспондеры.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что петербуржцы массово переходят на безналичную оплату проезда по ЗСД. Об этом заявили пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Один из факторов популярности соответствующей оплаты — снижение физических контактов во время коронавирусной инфекции.

В настоящее время, на ЗСД активно ведется дооборудование пунктов взимания платы аппаратами. Такое нововведение позволяет провести оплату картой или NFC-устройством без участия кассира-оператора.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 424 новых случая COVID-19.

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