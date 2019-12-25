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Петербуржцы массово переходят на безналичную оплату проезда по ЗСД
Сегодня, 12:18
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы массово переходят на безналичную оплату проезда по ЗСД

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На ЗСД самым популярным средством оплаты продолжают оставаться транспондеры.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что петербуржцы массово переходят на безналичную оплату проезда по ЗСД. Об этом заявили пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Один из факторов популярности соответствующей оплаты — снижение физических контактов во время коронавирусной инфекции. 

В настоящее время, на ЗСД активно ведется дооборудование пунктов взимания платы аппаратами. Такое нововведение позволяет провести оплату картой или NFC-устройством без участия кассира-оператора. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 424 новых случая COVID-19.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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