В Петербурге зафиксировали 424 новых случая COVID-19

За сутки поправились 22 человека.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 1507 случаев заражения COVID-19. Умерли 7 человек, выздоровели 192 человека, в том числе за последние сутки 22 человека.

За последние сутки обследовано на коронавирус 9413 человек. На карантине находится 3948 человек. Из них 55 – в обсерваторе, 790 – на самоизоляции, 3103 – контактные.

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 273.

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