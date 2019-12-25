За последние сутки в России от коронавируса скончался 41 человек.

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 273 человек. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. По данным специалистов, за последние сутки медики зарегистрировали 41 пациента, который погиб от COVID-19. Днем ранее в России фиксировались 34 смерти от коронавируса. Россия опять побила рекорд по количеству жертв внутри страны.

Напомним, что на утро 17 апреля по стране выявлено 4069 новых случаев инфицирования. На данный момент в России коронавирус подхватили более 32 тысяч пациентов. В мире число зараженных достигло 2 158 250 человек. За последние сутки COVID-19 диагностирован у 95 тысяч человек. Наибольшее количество пострадавших наблюдается в США, Испании и Италии.

В Москве от коронавируса вылечились уже 1517 человек.