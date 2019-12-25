В Ленинградском зоопарке участились случаи обращения горожан.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что петербуржцы массово избавляются от красноухих черепах. Об этом сообщили в пресс-служба Ленинградского зоопарка.

За последнее время количество звонков с подобными просьбами увеличилось до нескольких в неделю. Сотрудники Ленинградского зоопарка отметили, что они не могут принять черепах.

Летом маленьких красноухих черепах продают на улице под видом несуществующих карликовых. Не дайте обмануть себя! Думай до покупки, а не после! пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни красноухих черепах составляет 40 лет. Они совсем не являются карликовыми особями, как говорят продавцы. Взрослые особи достигают 25-30 сантиметров в длину. Для содержания таких черепах необходимо аквариум с подогревом и объёмом 150-200 литров.

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