Петербуржцы лечили сына отварами и довели до смерти

Супруги из Петербурга игнорировали врачей.

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут супруги, обвиняемые в гибели шестилетнего сына, которому они отказались оказывать медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

По данным следствия, родители знали о болезни ребенка, но отказались от обращения в больницу, полагаясь на народные методы. Они поили сына отварами, несмотря на ухудшение его состояния. Врачей вызвали лишь 15 февраля, когда мальчик скончался.

Следствие квалифицировало действия родителей по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ходе расследования собрали доказательства, подтверждающие вину обвиняемых.

Фото: Piter.TV