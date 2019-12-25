Петербуржцы лечатся от коронавируса дольше, чем жители других регионов

Течение болезни увеличилось до 21 дня.

В среду, 23 декабря, глава Центра интеллектуальной логистики, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров на пресс-конференции заявил, что жители Петербурга болеют на два дня дольше, чем жители других регионов.

Захаров уточнил, что в конце октября в среднем пациенты болели до 18 дней, в декабре цифра увеличилась до 21 дня. В среднем продолжительность болезни отличается. Например, с 3 по 9 декабря она составляла 19 дней, с 11 по 15 декабря показатель упал до 18 дней, а после вернулся на исходное значение. Прогнозов эксперт делать не стал.

Захаров отметил, что все будет зависеть от социальной ответственности горожан. Специалист надеется, что введенные ограничения позволят приостановить распространение инфекции.

Самолечение от коронавируса опасно: это может привести к аллергии или летальному исходу.

Фото: Piter.TV