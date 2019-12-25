Самолечение от коронавируса опасно: это может привести к аллергии или летальному исходу

Главный врач Городской поликлиники № 77 Невского района Елена Габриелова отметила, что врачи лечат не болезнь, а пациента.

Главный врач Городской Покровской больницы Марина Бахолдина напомнила, что любые лекарства всегда имеют противопоказания и принимать их без назначения медика, опасно. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Медик при появлении первых симптомов (температура, слабость, головная боль) посоветовала вызывать врача, чтобы он смог дифференцировать грипп, ОРВИ или COVID-19.

Не занимайтесь самолечением, не надо встречать Новый год с нами! Марина Бахолдина, главврач

Бездумная скупка лекарств грозит многочисленными осложнениями пациенту – от аллергий до анафилактического шока и даже смерти.

Главный врач Городской поликлиники № 77 Невского района Елена Габриелова отметила, что врачи лечат не болезнь, а пациента. Для всех подход будет разный в зависимости от возраста, других заболеваний. Осложнения при самолечении могут быть самые разные. Например, кроверазжижающие препараты чреваты риском кровотечений. Если принимать антибиотики, которые не имеют отношения к конкретной истории, то они только навредят.

Новогодние праздники могут привести к взрывному росту больных COVID-19.

Фото: Piter.tv