Новогодние праздники могут привести к взрывному росту больных COVID-19

Возможен и другой сценарий – число инфицированных может пойти на спад.

После новогодних праздников в Петербурге может резко вырасти число заболевших коронавирусной инфекцией людей. Об этом заявила доцент кафедры математического моделирования энергетических систем СПбГУ Юлия Балыкина на пресс-конференции в ТАСС.

Эксперт отметила, что все будет зависеть от того, как поведут себя люди. Согласно второму сценарию развития событий, число инфицированных может пойти на спад. Не исключено, что введенные ограничительные меры остановят распространение COVID-19.

Ранее мы писали, что Петербург вновь возглавил список городов РФ по числу смертей от коронавируса за сутки.

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