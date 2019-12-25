Петербург вновь возглавил список городов РФ по числу смертей от коронавируса за сутки

В Северной столице выявили 75 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 75 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от КОВИД за сутки Северная столица продолжает занимать первое место среди городов РФ. На втором месте оказалась Москва, где от коронавируса скончались еще 73 человека. В топ-5 также попали Ростовская область (28), Красноярский край (21) и Пермский край (20).

В целом по России жертвами коронавируса стали еще 549 человек. С начала пандемии инфекция унесла жизни 52 461 россиян, выздоровели – 2 343 967.

Ранее эксперты назвали побочные эффекты вакцины от COVID-19.

Фото: pixabay.com