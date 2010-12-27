Петербуржцы ищут утонувшие автомобильные номера

На Парашютной улице обнаружили целых семь номеров.

Пользователи социальных сетей сообщили о потерянных автомобильных номерах, которые всплывают по всему городу после потопа.

Во время сильного ливня некоторые автомобили практически целиком ушли под воду. На утро их владельцы обнаружили пропажу регистрационных номеров.

Энтузиасты принялись оставлять найденные номера в одном месте, чтобы их можно было найти. Так, во Фрунзенском районе уже оставили несколько "потеряшек". А на Парашютной улице обнаружили целых семь номеров.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что во время подтоплений в Петербурге будут закрывать дороги.

Фото: социальные сети