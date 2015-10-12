Во время подтоплений в Петербурге будут закрывать дороги

Таким образом получится избегать аварий.

В правительстве Петербурга разрабатывают план перекрытий дорожного движения во время подтоплений. Это должно помочь избежать аварий, сообщил 10 июля "Петербургский дневник".

Для реализации задумки понадобится организовать аварийную бригаду, которая будет оперативно откачивать воду. Помимо этого, нужно наладить своевременное оповещения горожан о перекрытиях.

Подтопления возникают в городе там, где канализацию проложили не напрямую, а под углом. На поворотах скорость воды снижается и поток забивается.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Смольный и "Водоканал" подвели итоги потопа в Петербурге.