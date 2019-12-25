Из Узбекистана в Петербург и Ленобласть вернутся 28 россиян

Всех прибывших развезут по домам.

Днем 29-го мая в Петербург и Ленобласть вернутся 28 россиян из Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в 16:30 прибудет в Москву, а перед этим, по всей видимости, сделает остановку в Северной столице.

Всех прибывших ждет медицинский тест и осмотр, а также обязательный 14-дней режим самоизоляции по месту жительства или в обсерваторе.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как в Смольном готовятся встречать прибывающих из-за границы.

Фото: vk.com/unreleased_dtp