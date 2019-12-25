В Смольном рассказали о том, как готовятся к встрече прибывших из-за границы

В этом принимают участие сотрудники профильных городских комитетов, аэропорта, Роспотребнадзора, МВД, МЧС и других ведомств.

На данный момент попасть в Россию возможно только на специальном вывозном рейсе. Все прибывшие должны соблюдать 14-дневный карантин, за чем следят власти Петербурга. Подробнее о том, как работает система учета всех путешественников рассказала городская пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Правительство Петербурга сформировало оперативный штаб по организации встречи соотечественников. Во-первых, он занимается оформлением всех прибывших, выясняет место жительства. Во-вторых, централизованной транспортировкой из аэропорта до дома.

Прежде чем самолет прибудет в Петербург, списки россиян анализируют и перепроверяют в ГУ МВД. Для транспортировки домой необходимо согласовать действия с различными ведомствами. Например, взаимодействие с регионами по вопросу вывоза их жителей непосредственно из Пулково по прибытии рейсов.

За день до прибытия информация о рейсе поступает в Роспотребнадзор. Для встречи прибывших формируется бригада от 8 до 18 человек. Когда самолет приземляется, сотрудники ведомства поднимаются на борт для первичного обследования. Пассажирам измеряют температуру и проводят анкетирование на предмет адреса обязательного карантина. Тест на коронавирус берут уже в аэропорту. Для этого выделена специальная зона.

После прохождения паспортного контроля весь багаж дезинфицируется. В это же время сотрудники Смольного распределяют всех по автобусам, которые отвезут россиян домой.

С 6 по 12 мая 2020-го года в Петербург вернулись более 1600 граждан. Сотрудники ведомств за этот период встретили 23 рейса.

Сегодня в Северной столице ждут рейс из Турции.

Фото: gov.spb.ru