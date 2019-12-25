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В пятницу россияне вернутся с турецкого курорта в Петербург
Сегодня, 8:58
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nadezhda_sib

В пятницу россияне вернутся с турецкого курорта в Петербург

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Рейс прибудет в 19 часов.

В пятницу, 15 мая, в Пулково приземлится вывозной рейс из Пулково. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Борт из Антальи должен прибыть в 19:00 по московскому времени. Самолет принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".

Кроме того, сегодня в Россию также состоятся рейсы из Испании, США, Китая и Индии. 

По прибытии пассажиров в Пулково встречают медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора и представители городского правительства.

Сейчас в аэропорту нередко отменяют многие рейсы. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

Теги: вывозной рейс, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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