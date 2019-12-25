В Пулково в среду снова отменили десятки рейсов

Больше всего отменили перелетов до Москвы, Минска, Новосибирска и Череповца.

В среду, 13 мая, в аэропорту "Пулково" отменили десятки рейсов, по аналогии с предыдущими днями. Судя по данным онлайн-табло аэропорта, вылететь из города не получилось тем, кто планировал попасть в Беларусь, Узбекистан и ряд российских городов.

Лидером по отмененным рейсом стала авиакомпания "Россия", не состоялось несколько перелетов и у "Аэрофлота" с S7, а также ряда иностранных перевозчиков. В среду пассажиры не смогли долететь до Сочи, Оренбурга, Анапы, Мурманска, Сыктывкара. Сразу несколько похожих рейсов отменили в Москву, Череповец, Минск и Новосибирск. О причинах отмены перелетов в аэропорту не сообщалось.

Ранее мы писали, что ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный рейс.

Фото: Piter.TV