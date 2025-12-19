Петербуржцы и туристы совершили рекордные 1,72 млрд поездок за год

Автобусы обошли метро по числу пассажиров в транспорте Петербурга.

Жители и гости Санкт-Петербурга за 2025 год совершили более 1,72 миллиарда поездок на общественном транспорте, что превысило показатель предыдущего года на 10 миллионов пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Основная нагрузка по перевозкам пришлась на автобусы, метрополитен и электротранспорт. Автобусами за отчетный период воспользовались более 775 миллионов пассажиров. Метро перевезло 669,3 миллиона человек. Электротранспортом, включая трамваи и троллейбусы, воспользовались более 285 миллионов пассажиров.

В комитете по транспорту сообщили, что в течение 2025 года в городе реализовали ряд инфраструктурных проектов. Был запущен трамвайный маршрут №2, который стал первым этапом скоростной линии "Славянка". Также трамваям предоставили приоритетные условия движения, в том числе за счет ускорения маршрута №29. В течение года расширили сеть троллейбусов с автономным ходом. Их количество увеличилось до 18 маршрутов. На Комендантском проспекте была организована выделенная полоса для общественного транспорта.

Кроме того, в транспортную схему города внесли более 3,2 тысячи изменений, затронувших маршруты и расписания движения. В городе дополнительно оборудовали 103 новые остановки. По состоянию на начало 2026 года в Санкт-Петербурге действует 560 маршрутов наземного общественного транспорта. Общая протяженность маршрутной сети превышает 9,4 тысячи километров. Ежедневно на линии выходит более 5,3 тысячи единиц подвижного состава.

Фото: пресс-служба Смольного