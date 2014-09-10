Петербуржцы и москвичи чаще других россиян пьют кофе

Много кофеманов нашлось в Подмосковье, в Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях.

Жители Петербурга и Москвы чаще других россиян пьют кофе. Об этом сообщили в ТАСС.

Много кофеманов нашлось в Подмосковье, в Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях и на Кубани.

Продажи растворимого кофе за последние 9 месяцев выросли в три раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Спрос на зерновой кофе подскочил на 73 процента, рассказали в Ozon. Кофе в капсулах стали покупать в 4 раза чаще. Самые популярные вкусы – капучино, латте маккиато и маккиато.

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Фото: Piter.tv