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Петербуржцы и москвичи чаще других россиян пьют кофе
Сегодня, 16:18
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Петербуржцы и москвичи чаще других россиян пьют кофе

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Много кофеманов нашлось в Подмосковье, в  Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях.

Жители Петербурга и Москвы чаще других россиян пьют кофе. Об этом сообщили в ТАСС. 

Много кофеманов нашлось в Подмосковье, в  Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях и на Кубани. 

Продажи растворимого кофе за последние 9 месяцев выросли в три раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Спрос на зерновой кофе подскочил на 73 процента, рассказали в Ozon. Кофе в капсулах стали покупать в 4 раза чаще. Самые популярные вкусы – капучино, латте маккиато и маккиато.

Ранее на Piter.tv: после ухода Lipton с российского рынка Ленобласть заменит продукт.

Фото: Piter.tv

Теги: исследование, кофепитие, опрос, продажи кофе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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