После ухода Lipton с российского рынка Ленобласть заменит продукт

Чай и кофе, который предлагает регион, поставляют из 35 стран мира.

Ленобласть планирует заменить поставки чая на российском рынке после ухода продукции Lipton. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

По словам представителя 47-го региона, чайная компания занимает всего 5% на российском рынке, в то время как Ленобласть предлагает 50% чая и кофе.

Как подчеркнул Малащенко, чай и кофе, который предлагает регион, поставляют из 35 стран мира. На данный момент Ленобласть испытывает сложности с логистикой, однако в ближайшее время власти планируют решить вопрос.

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