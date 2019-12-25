Техника продолжает поступать в рамках акции #неканикулы.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что петербуржцы и бизнесмены собрали для школьников и студентов около 5 тысяч планшетов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по образованию Северной столицы.

"Всего за несколько дней на горячую линию Комитета по образованию поступило более 200 звонков от неравнодушных горожан, выразивших готовность помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения", —сказано в сообщении.

В общей сложности в Петербурге удалось собрать 5054 гаджета. Отмечается, что техника продолжает поступать в рамках акции #неканикулы.

Среди крупных компаний, которые предоставили технику ООО "Марвел КТ", ГОО "Азербайджанская национально-культурная автономия СПб", компания "Сэтл Групп", ООО "Сетевое предприятие Росэнерго", ООО "Бэст Инжиниринг".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начал расти спрос на медицинских работников.

Фото:pixabay