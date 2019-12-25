Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что петербуржцы и бизнесмены собрали для школьников и студентов около 5 тысяч планшетов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по образованию Северной столицы.
"Всего за несколько дней на горячую линию Комитета по образованию поступило более 200 звонков от неравнодушных горожан, выразивших готовность помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения",
—сказано в сообщении.
В общей сложности в Петербурге удалось собрать 5054 гаджета. Отмечается, что техника продолжает поступать в рамках акции #неканикулы.
Среди крупных компаний, которые предоставили технику ООО "Марвел КТ", ГОО "Азербайджанская национально-культурная автономия СПб", компания "Сэтл Групп", ООО "Сетевое предприятие Росэнерго", ООО "Бэст Инжиниринг".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начал расти спрос на медицинских работников.
Фото:pixabay
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