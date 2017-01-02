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Перевозчики: петербуржцы намерены встретить Новый год в Финляндии и Прибалтике
Сегодня, 16:30
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IRINA_CHALKINA

Перевозчики: петербуржцы намерены встретить Новый год в Финляндии и Прибалтике

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Число туристов, которые предпочли в новогодние праздники посетить Эстонию, также заметно увеличилось — на 20%.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что петербуржцы намерены встретить Новый год в Финляндии и Прибалтике. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика Lux Express.

По данным компании, спрос на перевозки в новогодние праздники среди петербуржцев увеличился на 26%, в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Отмечается, что из-за этого перевозчик добавил дополнительные направления.

Больше всего горожане купили билетов в Финляндию. После петербуржцы отдали предпочтение Эстонии и Латвии.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики обнадежили петербуржцев новым прогнозом на 31 декабря. 

Фото:pixabay

Теги: новости спб, новый год, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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