Петербуржцы хотят обратиться к Матвиенко из-за школы №777 в Петербурге

Горожане требуют гарантий, что дети, прикрепленные к школе, беспроблемно в нее попадут.

В четверг, 1 апреля, горожане готовят петицию на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Петербуржцев беспокоит скандальная школа №777, сообщил портал Peterburg2.

Инженерно-технологическая школа была сдана в эксплуатацию в Лыжном переулке в 2019 году. Изначально к ней прикрепили 14 многоэтажек района, что дало детям ближайших домов шанс поступить в инновационную школу. В марте этого года количество привязанных домов резко сократилось до трех.

Горожане много раз жаловались и после этого Смольный расширил список, однако сокращением мест в школе до сих пор обеспокоены многие: в 2019 году первых классов было семь, в этом году набор ведут в четыре. Петербуржцы хотят добиться гарантий, что их дети пойдут в школу без проблем.

Помимо петиции на имя Матвиенко, готовится обращение в комитет по образования и прокуратуру.

Ранее мы писали, что школа № 777 получит в распоряжение 14 домов.

Фото: Piter.TV