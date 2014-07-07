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Петербуржца-граффитиста оштрафовали на 370 тыс. рублей за надпись на стене Эрмитажа
Сегодня, 19:14
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Петербуржца-граффитиста оштрафовали на 370 тыс. рублей за надпись на стене Эрмитажа

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По данным пресс-службы судов, Комов отказался признавать вину и давать показания. 

В понедельник, 29 ноября, суд назначил петербуржцу ограничение свободны на 10 месяцев и выплату штраф в размере 370 тыс. рублей за осквернение стен Эрмитажа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Граффитист Комов рано утром 29 августа прошлого года вместе с двумя неизвестными нарисовали на стене Эрмитажного театра на Дворцовой надпись длинной в 10 м. Отмечается, что высота букв составляла не менее 50 см. Граффитисты умышленно обезобразили здание, которое относят к особо ценным объектам национального и культурного наследия.

Добавим, что по данным пресс-службы судов, Комов отказался признавать вину и давать показания. 

Ранее стало известно, что на Васильевском острове появился стрит-арт ко Дню памяти жертв ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: граффити, дворцовая площадь, суды, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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