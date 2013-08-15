Петербуржцы готовятся к росту цен на парковку в центре города

Жители спорят стоит ли платить за стоянку или пересесть на метро.

В Санкт-Петербурге активно обсуждают предстоящее повышение тарифов на платную парковку в центральных районах.

В ближайшие недели вступят в силу новые тарифы, предусматривающие разделение всей территории платных стоянок на четыре зоны. Стоимость парковки составит от 100 до 360 руб. за час в зависимости от местоположения.

По данным опросов в городских телеграм-каналах, четверть автомобилистов заявили, что теперь будут реже приезжать в центр на личном транспорте. Еще 13% участников опроса сообщили о готовности пересесть на общественный транспорт, чтобы снизить расходы, пишет "Фонтанка".

При этом около 12% водителей признались, что ищут обходные пути — от парковки во дворах до маскировки номеров. Лишь 6% респондентов готовы без возражений принять новые расценки.

Пешеходы, составляющие примерно 34% участников опроса, заявили, что повышение цен не отразится на их повседневных маршрутах. Остальные предложили собственные варианты, включая введение дополнительных льгот или разрешений для определенных категорий граждан.

Власти города объясняют рост тарифов необходимостью разгрузить центральные улицы и повысить эффективность использования уличного пространства. Ожидается, что обновленная система парковок позволит дополнительно пополнить городской бюджет на несколько млрд руб.

Ранее началась подготовка к строительству стоянки на 500 мест в Парголово.

Фото: Piter.TV