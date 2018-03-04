Петербуржцы-экстрималы: горожане гуляют по месту прохода ледокола

Жители и гости города рискуют жизнью ради красивых фотографий.

Петербуржцы, так и не почувствовав наступление весны, решили продолжить прогулки по замерзшей Неве. Горожан не пугает даже совсем тонкий лед на месте прохождения ледокола. Они активно заходят на самое опасное место, фотографируются и ведут за собой детей.

Как сообщает читатель Piter.tv , люди спокойно ходят около Дворцового моста по перепаханной ледоколом Неве. Примечательно, что с собой они за руку ведут маленьких детей, а некоторые гуляют даже с колясками. Петербуржцы специально заходят на разлом, чтобы сделать фото.

Напомним, в минувшую субботу спасатели МЧС доставали из воды петербурженку, которая провалилась по пояс в воду на месте прохождения ледохода. Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели дежурят около Невы круглосуточно.

Видео: Piter.tv