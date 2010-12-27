Петербурженка по пояс провалилась под лед на Неве

Спасатели вовремя успели прийти ей на помощь.

3 марта спасатели вытаскивали из холодной воды петербурженку, которая провалилась в полынью на Неве. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, девушка упала в трещину по пояс.

Известно, что инцидент произошел в фарватере между Петропавловской крепостью и Эрмитажем. Жительница города решила прогуляться по замершему водоему, но не заметила тонкого льда на месте прохода ледокола. К счастью, недалеко от нее на посту находились спасатели, которые оперативно помогли девушке выбраться на сушу.

Также сообщается, что петербурженка не успела получить переохлаждение. Спасатели проводили ее до такси, и она поехала отогреваться домой.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что ведомство МЧС за неделю спасло у Финского залива 70 рыбаков.