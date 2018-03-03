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Ведомство МЧС за неделю спасло у Финского залива 70 рыбаков

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В Ленобласти спасатели помогли 70 рыбакам выбраться на берег с откалывающихся льдин.

Представители МЧС за прошедшую неделю спасли 70 человек от возможной гибели: рыбаки уплывали на льдинах в открытые воды. Такое огромное количество попавших в беду местных жителей произошло из-за неожиданного перепада температур: в акватории Финского залива разрушается ледовой покрытие. 


Наиболее опасным местом для зимней рыбалки специалисты считают Ломоносовский район Ленобласти. Под Лебяжьим и Большой Ижорой за конец февраля - начало марта помощь потребовалась 70 любителям половить водные биоресурсы. 
 

Старший оперативный дежурный Центра кризисных ситуаций МЧС по региону Вадим Васильев рассказал, что 23 февраля из-за трещины на льду самостоятельно покинуть место рыбалки не смогли четыре человека. Затем спасатели вытаскивали на берег 32 петербуржца, которых слишком далеко унесло от населенных пунктов. 


 
В связи с ухудшением ситуации в Ленобласти и петербурге, было принято решение организовать регулярный мониторинг окрестностей, чтобы обеспечить безопасную рыбалку. За время его проведения, сотрудники МЧС помогли выбраться из ледяной ловушки еще нескольким десяткам человек. 

Видео: ГУ МЧС по СПб и ЛО
 

Теги: мчс , происшествия спб , рыбаки , спасение , финский залив
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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