Жители города делятся в социальных сетях снимками туманного Петербурга

Появились фото и видео от очевидцев.

Петербуржцы делятся в социальных сетях фотографиями города, накрытого туманом. несколько дней подряд на территории Северной столицы можно наблюдать данное природное явление. Оно связано с похолоданием в ночное время. Днем же температура нормализуется и приближается к обычной плюсовой.

Некоторые жители города даже публикуют стихотворения, посвященные туманному Петербургу. Другие же просто делают фотографии. Одному из пассажиров удалось заснять полет на самолете, когда борт садился в "Пулково". Посадочную полосу практически не видно за туманом.

Напомним, что днем 19 ноября местному населению следует ожидать температуру не выше плюс семи градусов, ночью - до плюс трех. По данным синоптиков, осадков не будет. Небо останется облачным. В утреннее время, как и ночью, город в очередной раз окутает туман.

Ранее Piter.tv писал о том, что во вторник, 19 ноября, Ленобласть окутает туман.

Фото: Facebook/Максим Пыханцев, Вконтакте/Александр Невский-Суднов

