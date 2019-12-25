Петербуржцы интересуются брендами одежды чаще других россиян

В поисковых запросов у жителей Северной столицы лидируют именно названия брендов, а не товаров.

Жители Петербурга чаще других россиян интересуются брендами одежды, выяснить это удалось после анализа поисковых запросов на сайте "Авито". Как рассказали эксперты сервиса, тренды запросов в Петербурге полностью отличаются от федеральных.

Пока в России искали "дом", в Северной столице были заинтересованы в бренде Zara, вторым и третьим по популярности предметами поиска у россиян стали велосипед и холодильник, а у петербуржцев – кроссовки и Adidas. Также жители города на Неве искали бренды Ecco, Nike, Tommy Hilfiger, пока другие россияне указывали в поиске простые слова "телевизор", "диван", "квартира".

Кроме того, эксперты выяснили, что по всей России во втором квартале 2020 года резкую популярность снискали велосипеды и товары для дома. Интерес к таким товарам вырос в период режима самоизоляции, когда россияне взялись за обустройство жилища и старались проводить время на свежем воздухе.

Ранее стало известно, что четверть российских торговых центров могут закрыться к осени.

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