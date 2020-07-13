Мораторий на взыскание задолженностей закончился 1 июля.

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на Российский совет торговых центров.

Причина в том, что 25% ТЦ не смогут выплатить налоги после того, как будет отменён мораторий на взыскание задолженностей. Отмечается, что в отрасли нет таких денег на оплату долгов по НДС. Это может привести к тому, что счета торговых центров могут быть заблокированы.

Мораторий на взыскание задолженностей закончился 1 июля. РСТЦ попросил у правительства годовую отсрочку по уплате налогов. В совете напоминают, что торговые центра не получили компенсации от государства или субсидий во время пандемии коронавируса.

РСТЦ призывает власти спасти отрасль, на которую приходится 25% оборота розничной торговли в России. В совете рассказали, что если правительство не предоставит отсрочку, то торговым центрам в совокупности придётся выплатить 95 миллиардов рублей налогов.

Ранее мы писали, что петербургские торговые центры решили пожаловаться на Смольный в УФАС.

Видео: kremlin.ru